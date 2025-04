180 Jahre Stadtmusik Zell: Von den Beatles bis zu „Star Wars“

Musik über Jahrhunderte, unter diese Überschrift stellten sie ihren Konzertteil. „Fanfare aus La Peri“, bekannt vom Wiener Sinfonieorchester und dem Orchester des Hessischen Rundfunks, hingebungsvoll und konkret zugleich dargeboten, war der Auftakt. Gefolgt vom „Gaillard Battaglia“, einem Barockstück aus dem 16. Jahrhundert, ging es zumindest zeitlich weit zurück. Von Bach wurde die „Kleine Fuge g-Moll“ aus dem 18. Jahrhundert übernommen. Klein ist dabei nur der Titel, wie Dietmar Schubnell erklärte. Die Musik ist großartig und kam auch so bei den Gästen in Zell an. In der Stadt der Gattin von Mozart durfte dieser Komponist nicht fehlen. „Alleluia“ ließ Wiener Klassik spürbar werden. „Toreador“, das Stück von George Bizet mit den raschen und gestochenen Tonfolgen, wurde von den Gästen klatschend mitgetragen.

„Dead Man Blues“ ließ die Musiker in den vertonten Bluesschmerz des 20. Jahrhunderts eintreten. Typisch Blues aber auch die selbstbewussten Harmonieteile. „Kung Fu Panda“ lud zum Träumen und Aufwachen gleichermaßen ein. Blasmusik einfühlsam und eindringlich wurde einem verzauberten Publikum geboten und mit Paul McCartney in die Liverpooler „Penny Lane“ der Beatles eingeladen. „Autumn Leaves“, die fallenden Herbstblätter, schloss das Programm ab. Die Gäste entschieden sich zum Weiterhören und klatschten gleich zwei Zugaben herbei. Mit „Wilhelm Tell“ aus der bekannten Oper von Rossini und dem „Ungarischen Tanz Nr. 5“ von Brahms ging der Wunsch in Erfüllung.