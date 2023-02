19. Spieltag Eintracht verstärkt Abstiegssorgen von Hertha BSC

Vor 49.500 Zuschauern war davon aber nichts zu sehen. Von Beginn an lief das Spiel nur in eine Richtung - auf das Tor der Berliner. Die Eintracht machte sofort Druck, ohne sich zunächst klare Chancen herausspielen zu können. Die Gäste waren fast ausschließlich in der Defensive gefordert und konnten im Angriff kaum einmal gefährliche Akzente setzen. Frankfurts Torwart Kevin Trapp, der seinen Vertrag am Freitag vorzeitig bis 2026 verlängert hatte, blieb in der ersten Halbzeit beschäftigungslos.