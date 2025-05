2. Fußball-Bundesliga Funkels Mission: Hand auflegen und aufsteigen

Auch die Relegation ist wieder möglich

Funkel ist von seiner Mission überzeugt. "Ich will einfachen und klaren Fußball sehen", erklärte der Coach. Vor vier Jahren gelang es ihm in sechs Spielen noch den Relegationsplatz 16 zu erreichen und damit in zwei weiteren Spielen gegen Holstein Kiel (0:1, 5:1) noch den Klassenverbleib zu schaffen. "Das war anstrengend", gab der damals 67-Jährige später zu.

Auch diesmal kann es zu einer Verlängerung seines Engagements kommen. Sollten die Kölner am, Ende auf Platz drei landen, stehen noch die beiden Relegationsspiele gegen den Bundesliga-16. an. Damit könnte der Gegner wieder Holstein Kiel heißen. Und auch am letzten Spieltag könnte Funkel von seiner Vergangenheit eingeholt werden, wenn es gegen den 1. FC Kaiserslautern geht. Die Pfälzer führte der Coach im vergangenen Jahr ins DFB-Pokalfinale und schaffte zuvor mit den "Roten Teufeln" den Klassenverbleib in der 2. Liga.

Im Idealfall ist der Aufstieg am Wochenende eingetütet

Allerdings kann Funkel kann auch zum Retter für ein Spiel werden. Gewinnt die Mannschaft am Freitag in Nürnberg und die Konkurrenz aus Paderborn und am Samstag nicht, ist der 1. FC Köln aufgestiegen. Dann würden sie Funkel auf den Jahnwiesen im Sportpark Müngersdorf vielleicht ein Denkmal widmen.