Kiel - Holstein Kiel steigt erstmals in die Fußball-Bundesliga auf. Dem Zweitliga-Tabellenführer reichte am Samstagabend ein 1:1 (1:0) im Spitzenspiel gegen Fortuna Düsseldorf, um als erstes Team aus Schleswig-Holstein und 58. Club der Historie den Sprung in die erste Liga zu schaffen. Nach diesem Remis können die Kieler am letzten Spieltag nicht mehr von einem der beiden Aufstiegsplätze verdrängt werden.