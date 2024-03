2. Liga HSV-Problem mit dem Baumgart-Ansatz: "Deutlicher werden"

"Einfach mal umsetzen, was vorher klar besprochen war", forderte Baumgart von seinem Team und kündigte in der Kommunikation einen klareren Ansatz an: "Ich muss deutlicher werden."

Baumgart bleibt auch bei Benes stur

Ob das genügt, ist fraglich. Neun Spiele bleiben dem HSV und Baumgart noch. "Wir müssen jetzt schnell wieder Stabilität 'reinkriegen", befand Rückkehrer Laszlo Benes, der nach abgesessener Rot-Sperre auf ungewohnter Außenposition kein Faktor war. "Es weiß jeder, dass dies nicht meine Lieblingsposition ist", merkte der Slowake an, doch Baumgart blieb auch in dieser Frage stur: "Ich wüsste nicht, warum das nicht funktionieren sollte."

Trotzig reagierte auch Torhüter Matheo Raab. "Sorgen mache ich mir überhaupt nicht", sagte der Keeper im Hinblick auf das Aufstiegsrennen. "Wenn wir in den letzten Spielen unser Herz auf dem Platz lassen, habe ich überhaupt keine Sorgen." In Düsseldorf gelang dies nicht. Nicht einen Schuss brachten die Hamburger im gesamten Spiel auf das Fortuna-Gehäuse. "Es gibt eine ganze Menge, was wir verändern müssen", sagte Baumgart. Das klang deutlich realistischer.