2. Liga "Bin nicht in Panik": Geraerts will Schalke-Trainer bleiben

Die mitgereisten Schalker Fans stellten die Unterstützung aus Protest in der zweiten Halbzeit komplett ein - was Geraerts nachvollziehen konnte. "Wir können uns nicht in die Ecke legen und weinen. Wenn die Leute um uns herum den Glauben verlieren, kann ich das verstehen", sagte der 42-Jährige. "Aber in der Kabine müssen wir den Glauben behalten, dafür werde ich alles tun. Wenn wir den Glauben verlieren, ist es vorbei."