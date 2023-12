2. Liga "Das macht uns stolz": Außenseiter Kiel ist Wintermeister

Mit einem souveränen 3:0 gegen Hannover 96 gelang Kiel am Samstag in der 2. Fußball-Bundesliga der fünfte Sieg in Serie. "Wir freuen uns über die Tabellensituation, die Punkte und auch die Art und Weise, wie wir spielen. Das macht uns sehr stolz", sagte Trainer Marcel Rapp.

Was vor der Saison niemand erwarten konnte: Ein völlig neu formiertes Team ist nach dem 1:1 des FC St. Pauli gegen Wehen Wiesbaden jetzt Wintermeister und Aufstiegskandidat.