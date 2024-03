2. Liga: Der FC Schalke und die Angst vor dem endgültigen Absturz

Baustellen überall: Finanziell, sportlich, strukturell

Zu den finanziellen Problemen kommen die sportlichen. Besonders auswärts präsentiert sich der in diesem Jahr auf fremden Plätzen noch punktlose Club nicht zweitligareif. Mit 54 Gegentoren hat der Bundesliga-Absteiger die schlechteste Abwehr der gesamten Liga. Trainer Karel Geraerts steht trotzdem zumindest nicht akut zur Disposition. "Es gibt keine Trainerdiskussion", sagte Wilmots in Bezug auf seinen belgischen Landsmann. Sollte Schalke allerdings auch daheim mal gegen den Karlsruher SC patzen und der Revierclub in der Tabelle weiter abstürzen, wird der bereits zweite Trainer in dieser Saison auf Schalke heftig wackeln. "Keiner hat eine Jobgarantie", bemerkte Wilmots denn auch.

Noch versuchen es die Königsblauen mit anderen Personalien, Reize zu setzen. Für Club-Idol Gerald Asamoah ist am Ende der Saison als Lizenzspieler-Chef Schluss. Der Posten wird eingespart. Der frühere Sportchef André Hechelmann musste nach der Wilmots-Verpflichtung bereits gehen. Coach Geraerts verbannte den erst im vergangenen Sommer geholten Transfer-Flop Timo Baumgartl in die zweite Mannschaft. "Hier war kein einziger Tag ruhig", klagte der Coach in einem Interview des Magazins "Humo" aus seiner belgischen Heimat. "Ständig kommen Geschichten ans Licht, die dem Verein schaden."

Kein Wunder, dass der als Kaderplaner angebaggerte frühere Frankfurter Ben Manga vom FC Watford laut Medienberichten zweifeln soll, ob er wirklich ins Ruhrgebiet kommen soll.