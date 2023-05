2. Liga Der Kampf geht weiter: Hamburgs nächstes Aufstiegs-Drama

Die Ersatzspieler, die am Montag auf dem Rasen trainierten, wirkten jedenfalls betretener als ihre Vorgesetzten. Die Spuren, die das Doppelkonzert der Metal-Band "Metallica" an den Vorabenden rund um den Volkspark hinterlassen hatte, hätten auch die des emotionalen Orkans gewesen sein können, der in Sandhausen über den HSV hinweggefegt war.

Jahr für Jahr ist der sechsmalige deutsche Meister der große Aufstiegsfavorit, doch der Kampf um die Bundesliga-Rückkehr will bislang einfach nicht enden. "Wir haben noch eine Chance", sagte Kapitän Sebastian Schonlau, nachdem er sich wieder sortiert hatte. "Unsere Jungs haben so viel mitgemacht am Standort in Hamburg, sich sehr viel weiterentwickelt", ergänzte Sportvorstand Boldt. "Ich hoffe, dass wir uns einfach mal belohnen dafür."

HSV-Coach trifft auf seinen Ex-Club

Die Statistik ist dabei kein Mutmacher: Nur dreimal seit 2009 setzte sich in der Relegation der Zweitligist durch. Laut Boldt wäre es an der Zeit, den Modus mal zu überdenken. Dieses Jahr bleibt dem HSV der erneute Nervenkitzel in den Zusatzspielen aber sicher nicht erspart.

Dass Walter dabei auf die Stuttgarter trifft, die ihn im Dezember 2019 nach nur einem halben Jahr vor die Tür gesetzt hatten, verleiht dem Ganzen noch zusätzliche Brisanz. Der Trainer selbst sieht es allerdings gelassen. "Ich habe viel gelernt und beim HSV jetzt noch viel mehr gelernt", sagte er. Von Rachegedanken zumindest äußerlich keine Spur.

Beim seit Jahren kriselnden VfB, der 2016 und 2019 abstieg und sich vergangene Saison erst am letzten Spieltag rettete, erwarten sie aber so oder so "jeweils ein hartes Stück Arbeit", wie Sportdirektor Fabian Wohlgemuth nach dem abschließenden 1:1 gegen die TSG Hoffenheim am Wochenende mit Blick auf die zwei Relegationsspiele sagte. "Duelle zwischen dem VfB und dem HSV zählen zu den traditionsreichen Spielen im deutschen Fußball", so der 44-Jährige. Dass Tradition keine Tore schießt, wissen beide Clubs allerdings nur zu gut. Einer der beiden Großclubs wird am Ende wie so oft wieder leiden müssen.