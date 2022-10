2. Liga Weiterer Rückschlag für den HSV - Siegloses Führungstrio

Handball HSG und SG in der Erfolgsspur

Weil am Rhein/Steinen (mhu). Endlich zeigten die Herren der HSG Dreiland, zu was sie in der Lage sind, wenn sie 60 Minuten konzentriert und engagiert zur Sache gehen. Gegen die Reserve der Handball Union Freiburg gewann die Mannschaft von Cheftrainer Bruno Kempf verdient mit 30:26. Die Herren der SG Maulburg/Steinen waren ebenfalls erfolgreich und holten den dritten Sieg in Folge. Das Team von Spielertrainer André Leuchtmann besiegte die zweite Mannschaft des TuS Steißlingen überraschend deutlich mit 34:21.