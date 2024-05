St. Pauli plant einen Aktionstag am Pfingstmontag

Die mögliche Aufstiegsfeier des Kiezclubs soll deshalb nicht nur eine reine Fanparty werden, sondern ein Aktionstag für Demokratie, gegen Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung am Pfingstmontag in der Hamburger Innenstadt. Seit 2011 wartet der FC St. Pauli auf die Rückkehr in die Bundesliga. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte könnte er dann in einer höheren Liga spielen als der große Stadtrivale HSV. Aber die Werte und die politischen Botschaften, denen sich der Club verpflichtet fühlt, haben sich seit fast 40 Jahren nicht geändert.

"Millerntor ist etwas Besonderes", sagte Fabian Hürzeler deshalb auch am Freitag. Und was für Holstein Kiel der große Umbruch war, bedeutete für den FC St. Pauli die Entscheidung, den damals 29-Jährigen im Dezember 2022 für Club-Ikone Timo Schultz zum Cheftrainer zu befördern. Damals waren die Hamburger Tabellen-15., jetzt stehen sie auch nach drei Niederlagen in den vergangenen fünf Spielen kurz vor dem Aufstieg. "Das ist die beste Mannschaft seit Jahren in dieser Liga", lobte selbst Mersad Selimbegovic, Trainer des Erzfeindes Hansa Rostock.