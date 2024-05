Beim FC St. Pauli begann der Tag des Aufstiegs schon mit einem Fanmarsch von rund 4000 Anhängern zum Millerntor. Im Stadion selbst hing ein Aufstiegs-Plakat mit der Aufschrift: "Im Norden geht die Sonne auf". Held des Tages war der Engländer Oladapo Afolayan, der vor 29.546 Zuschauern zwei der drei Tore schoss (7./58. Minute). Hürzeler wurde nach dem Schlusspfiff von Fans auf den Schultern getragen.

Die beiden Nordclubs hatten vor der Saison nicht zu den großen Aufstiegsfavoriten gezählt. Diese Rollen waren an die langjährigen Erstligisten Hamburger SV, Schalke 04 und Hertha BSC verteilt gewesen. Kiel dagegen hatte einen großen Umbruch zu bewältigen. Und beim FC St. Pauli übernahm Hürzeler sein Team als jüngster Trainer des deutschen Profifußballs erst im Dezember 2022 auf Tabellenplatz 15.

Fortuna Düsseldorf spielt die Relegation

Doch am Ende dieser Saison wird der Kiezclub an 28 von 34 Spieltagen auf einem der ersten beiden Plätze gestanden haben und das Überraschungsteam Kiel an 20 von 34. An diese Bilanzen kommt kein anderer noch so namhafter Club heran.