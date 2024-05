2. Liga: Hamburger Stadtduell: Zwischen Ansehen und Aufstieg

Derbysieg oder Aufstiegsrelegationsplatz? "Derbysieg und der Sprung auf Platz drei", sagte HSV-Trainer Steffen Baumgart. Ähnlich antwortete sein St. Pauli-Kollege Hürzeler auf die Frage Derbysieg oder Aufstieg: "Am besten beides." Und der 31-Jährige ergänzte, dass der Aufstieg das Resultat einer ganzen Saison sei, "das Stadtderby das Resultat eines Spieles".

Derby elektrisiert die Hansestadt

Dass die Ausgabe des Stadtduells diesmal noch spezieller als ohnehin schon ist, bekommen die Protagonisten zu spüren. Unter den Fußball-Gläubigen in Hamburg gibt es kein anderes Thema. "Die ganze Woche fühlt sich schon besonders an. Das Wetter ist besser, die Leute sind draußen, und natürlich ist das Hauptthema in diesen Tagen das Derby", sagte St. Pauli-Kapitän Jackson Irvine dem "Hamburger Abendblatt". Der Australier lebt auf dem Kiez und bekommt die Stimmung rund um das Millerntor mit. Es sei eine besondere Woche - für ihn, für den Club und für das ganze Viertel. "Erst der wichtige Sieg gegen Hansa Rostock, der für unser Gefühl extrem wichtig war. Und nun das Stadtderby. Viel mehr geht nicht."

Der von Kindesbeinen an bekennende HSV-Fan Baumgart sieht das ähnlich. "Dieses Stadtderby ist für mich nicht nur etwas Besonderes, sondern das, worauf ich mich am meisten gefreut habe, als ich den Job hier übernommen habe", meinte der 52-Jährige, der seit Februar an der Seitenlinie beim HSV steht.