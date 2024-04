2. Liga: Hamburger Clubs fallen zurück - HSV rettet immerhin Punkt

Kieler Aufstieg wird immer wahrscheinlicher

Für die Kieler rückt die erste Liga immer näher. Nach dem fünften Sieg in Serie ohne Gegentor beim 4:0 gegen den VfL Osnabrück gehen die Kieler selbstbewusst in das Nordduell am kommenden Samstag (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) beim HSV. Der erste Aufstieg eines schleswig-holsteinischen Clubs wird immer wahrscheinlicher.

"Wenn wir die nächsten Spiele so bestreiten wie die letzten fünf, dann sieht es nicht so schlecht aus", sagte Kapitän Philipp Sander mit Blick auf den Aufstieg. Dass Holstein als Favorit in den Volkspark kommt, zeigt die großartige Entwicklung, die der Club in den vergangenen Monaten genommen hat. "Wenn Kiel beim HSV spielt und man sagt, wir sind Favorit, dann ist das denke ich das größte Kompliment, das man dem Verein machen kann", sagte Trainer Marcel Rapp.

Düsseldorf seit neun Spielen unbesiegt

Mittendrin im Aufstiegskampf steckt auch Fortuna Düsseldorf. Die seit neun Spielen unbesiegten Rheinländer, die wie Kiel die vergangen fünf Spiele gewannen, haben sich wieder nach vorne gearbeitet. "Es liegen jetzt noch fünf Partien vor uns. Wir müssen genauso weiterspielen, die Serie ausbauen und dann schauen wir, was dabei herauskommt", sagte Rechtsverteidiger Matthias Zimmermann.