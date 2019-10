2. Liga HSV demütigt VfB - Bielefeld Zweiter, Spektakel in Karlsruhe

Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking feierte ein 6:2 (3:1) gegen den Bundesliga-Absteiger, der nach der dritten Pleite in Serie auf den dritten Tabellenplatz abrutschte. Der VfB hat mit 20 Punkten nunmehr vier Zähler Rückstand auf den HSV und zwei auf Arminia Bielefeld, das dank eines 1:0 (0:0) bei Dynamo Dresden als bestes Auswärtsteam auf den zweiten Aufstiegsplatz vorrückte. In einem turbulenten Duell mit zwei Toren in der Nachspielzeit und dem Platzverweis für Ex-Nationalkeeper Ron-Robert Zieler verpasste Hannover 96 durch das 3:3 (2:1) beim Karlsruher SC den dritten Auswärtssieg in Serie.

"Wir haben den Gegner eingeladen zum Toreschießen. Die Hamburger waren eiskalt. Wir kommen am Dienstag wieder und werden nicht die Fahne hissen. Wir werden die Fehler analysieren", sagte Stuttgarts Trainer Tim Walter mit Blick auf das Zweitrunden-Duell im DFB-Pokal in Hamburg am Dienstag (18.30 Uhr/Sky). Vor 57.000 Zuschauern im Volksparkstadion wahrte der HSV durch große Effektivität und auch dank des Videobeweises den Heimnimbus von nunmehr fünf Siegen in Folge und bei einem Unentschieden zum Auftakt gegen Darmstadt.