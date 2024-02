Nach wochenlangen Fan-Protesten in deutschen Stadien hatte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Mittwoch bekannt gegeben, dass sie die Verhandlungen zum Abschluss über den geplanten Milliarden-Deal mit einem strategischen Partner nicht fortsetzt. Baumgart betonte, dass es wichtig sei, den Fans zuzuhören. "Weil das macht den deutschen Fußball aus, dass wir eine Fan-Kultur haben, die es in keinem anderen Land gibt."

Baumgart hält die Ausbildung von Talenten für wichtiger als milliardenschwere Geldsummen. "Ich glaube, dass wenn du den deutschen Fußball nach vorn bringen willst, es um Ausbildung geht. Dass es darum geht, dass du die eigenen Ressourcen nutzt."