Glatzel nährt HSV-Hoffnung

Mit einem Doppelpack konnte Robert Glatzel dem HSV die letzte Chance im Aufstiegsrennen erhalten und die Abstiegssorgen von Eintracht Braunschweig wieder vergrößern. Beim 4:0 (2:0) des starken HSV in Braunschweig legte der Torjäger mit seinen Treffern in der zehnten und in der 22. Minute die Grundlage für den klaren Erfolg.