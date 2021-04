2. Liga Aufstiegsrennen: Kiel meldet sich zurück - Düsseldorf patzt

Die Mannschaft von Trainer Ole Werner besiegte am Samstag den Abstiegskandidaten VfL Osnabrück auswärts 3:1 (3:0). Die Kieler hatten nach ihrer zweiten Corona-Quarantäne binnen sechs Wochen erst am Mittwoch wieder trainieren können. Sie verdrängten durch den Sieg Fortuna Düsseldorf von Rang vier. Die Rheinländer verloren zeitgleich beim SC Paderborn 1:2 (0:0) und mussten damit einen Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen. Der 1. FC Heidenheim hat nach einem 1:3 (1:2) beim 1. FC Nürnberg nur noch geringe Chancen in Sachen Aufstieg. Die Franken auf Rang 13 haben nun elf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16.

Kiel, das vor der zweiten Quarantäne zuletzt am 6. April in der Liga aktiv war, erwischte einen optimalen Start: Janni Serra (7. Minute), ein Eigentor von Osnabrücks Bashkim Ajdini (23.) und ein Treffer von Fin Bartels (45.) sorgen schon vor der Pause für eine klare Führung. Sebastian Kerk (53.) traf noch für den VfL Osnabrück, der weiter auf Rang 17 steht. In Verlauf der zweiten Hälfte bekam Holstein zunehmend Probleme, doch Osnabrück nutzte seine weiteren Chancen nicht. "Wir haben einen super Start ins Spiel gefunden. Das war wichtig", sagte Kiel-Trainer Werner beim Pay-TV-Sender Sky.