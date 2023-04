2. Liga Kind-Absetzung nichtig: 96-Chef siegt erneut vor Gericht

In der komplizierten Struktur von Hannover 96 dominiert der Mehrheitsgesellschafter Kind weiterhin die Profifußball-GmbH, während Kind-Gegner seit 2019 an der Spitze des Hannover 96 e.V. stehen. Ihr jahrelanger Streit gipfelte im vergangenen Jahr in der Abberufung des 78-Jährigen als Geschäftsführer der Hannover 96 Management GmbH, wogegen Kind umgehend klagte.

Auch das Oberlandesgericht verwies in seinem Urteil darauf, dass der Geschäftsführer nur von dem Aufsichtsrat der Management GmbH bestellt oder abberufen werden darf. Und dieses Gremium ist mit je zwei Vertretern der Vereins- und Kapitalseite besetzt.

Indem er Kind ohne Beteiligung dieses Aufsichtsrats absetzte, habe der Verein "gegen die Stimmrechtsbindung verstoßen", heißt es in dem Urteil. In genau diesem Punkt sehen die Vereinsvertreter jedoch einen Verstoß gegen die 50+1-Regel, weil sie unter diesen Umständen ihr Weisungsrecht nicht durchsetzen können.