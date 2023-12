Hamburg - Die besorgniserregende Niederlage des Hamburger SV sorgte auch beim sonst so schlagfertigen Trainer Tim Walter für eine gewisse Ratlosigkeit. "Das ist schwierig dann auch in Worte zu fassen", sagte der 48-Jährige nach dem 1:2 (1:1) gegen den SC Paderborn. "Wenn ich so viele Fehler individueller Art in der Defensive, aber auch in der Offensive mache, dann reicht das nicht, um dann auch in der starken zweiten Liga Spiele zu gewinnen."