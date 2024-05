Auch Boldt meldete sich noch einmal bei Instagram zu Wort, ließ seine Zeit in Hamburg Revue passieren und bedankte sich "für wunderbare Begegnungen, das Miteinander und viele großartige, engagierte Menschen, ob auf der Geschäftsstelle, ob Fans und Partner oder Wegbegleiter". Das sei, was trotz der Trennung bleibt. "So bin ich nicht nur Mitglied auf Lebenszeit, sondern bleibe dem HSV auch immer verbunden und drücke für die Zukunft die Daumen. HSV – kein Verein wird je so sein!"