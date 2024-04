2. Liga: Siebtes Zweitliga-Jahr droht: HSV bleibt nur wenig Hoffnung

Einsatzbreitschaft und Willen war keinem Spieler abzusprechen. Doch "nicht schlecht gespielt" ist nicht aufstiegsreif. Dass das Gegentor durch Tom Rothe (59.) wegen eines vermeintlichen Fouls von Kiels Marko Ivezic an HSV-Torwart Matheo Raab ("Für mich ist es unbegreiflich, wie man da nicht pfeifen kann") zumindest diskutabel war, war unglücklich für die Hamburger. Dass ihnen nach der Gelb-Roten Karte für den Ex-HSVer Lewis Holtby (73.) in Überzahl nicht viel einfiel, war aber ein Beleg für die aktuellen Defizite vor allem in der Offensive.

Die Situation der Kieler erscheint wie ein Gegenentwurf zu HSV-Lage. Spielerisch hatten sie im Volksparkstadion auch nicht geglänzt. Doch die Selbstverständlichkeit, mit der sie agierten, das Selbstbewusstsein und die Einsatzlust waren ständig zu spüren. Die verletzungsbedingte Auswechslung von Finn Porath (24.) wurde durch Siegtorschütze Rothe bestens ausgeglichen.

Lob von Holtby ans Team

"Fußballerisch war das nicht das, was ich mir vorgestellt habe", sagte Trainer Marcel Rapp. "Aber alles nachvollziehbar. Die Jungs haben sehr gut verteidigt. Und das ist die Basis für alles." Holtby sprach seinen Teamkollegen ein großes Lob aus. "Ich kriege hier eine dumme Gelb-Rote Karte, aber die Jungs fighten wie Löwen. Sie schmeißen sich in jeden Schuss, verteidigen die Flanke, jeder hat Gas gegeben", sagte er bei Sport1. "Das ist eine Mannschaft."