2. Liga Spannendes Aufstiegsrennen: Bochum schließt zum HSV auf

Am Sonntag schloss der VfL Bochum durch ein 2:0 (2:0) gegen Eintracht Braunschweig zu den Nordteams Hamburger SV und Holstein Kiel auf. Nach Treffern von Armel Bella Kotchap (8. Minute) und Danilo Soares (32.) liegt der VfL als Zweiter nur noch drei Tore hinter Spitzenreiter HSV, der am Samstag nur 0:0 gegen die SpVgg Greuther Fürth gespielt hatte. Die Franken lauern als Vierter mit 39 Punkten. Kiel ist nach dem 1:0 am Freitag gegen Würzburg Dritter mit einer um zwei Treffer schlechteren Tordifferenz als Bochum.

Beim HSV hat man die Spitzenposition erwartet, Kiel und Bochum hatten vor der Saison nur wenige auf der Rechnung. Für den forschen Bayern-Pokalbezwinger aus dem Norden ist der Aufstieg kein Tabu mehr. "Man muss ganz klar in meinen Augen davon reden. Wir haben jetzt 42 Punkte, so viele hatten wir, glaube ich, in der gesamten letzten Saison geholt. Wir sind jetzt unter den Top 4 da oben drin. Da kann es nur heißen, dass man unter die Top 3 oder am besten unter die Top 2 kommt", sagte Kiels Torjäger Janni Serra dem NDR.