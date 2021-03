2. Liga Wieder sieglos: Terrode rettet HSV einen Punkt gegen Kiel

Die überlegenen Hanseaten trennten sich am Montagabend im Volksparkstadion von den Kielern mit 1:1 (1:1) und liegen mit 43 Punkten lediglich auf dem Relegationsrang. Tabellenführer VfL Bochum (48) ist fünf Punkte entfernt, der Zweite Holstein Kiel drei Zähler. Die Kieler gingen durch Jae-Sung Lee (8. Minute) in Führung, Simon Terodde (23.) glich mit seinem 20. Saisontreffer aus. "Heute haben wir ein gutes Spiel gezeigt", sagte Terodde bei Sky. "Ich hatte noch eine Riesenchance. Das musste ein Tor sein."

Für die Hamburger ist es das fünfte sieglose Spiel in Serie. In der Rückrunde gelangen lediglich sieben Punkte in sieben Spielen. Der HSV muss aufpassen, dass ihn sein Trend nicht wie in den beiden Vorjahren den Aufstieg kostet. Auch wenn Trainer Daniel Thioune die Kieler nicht als Angstgegner sehen will, so haben sie in sechs Zweitliga-Duellen noch keinen Sieg (2 Niederlagen, 4 Remis) geschafft. "Ich wüsste nicht, woher die Angst resultieren sollte", sagte der Coach. "Das ist ein glücklicher Punkt", sagte Kiels Kapitän Hauke Wahl. "Wir waren nicht die bessere Mannschaft, haben ein bisschen den Faden verloren."