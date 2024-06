„Das Herz der Tafel“

Racke zollte den vielen Spendern ein „riesengroßes Dankeschön“ und schloss darin auch die aktuell rund 50 ehrenamtlichen Helfer mit ein: „Sie sind das Herz der Tafel, ohne sie wäre Schopfheim im wahrsten Sinne des Wortes ärmer“, so die Geschäftsführerin der Diakonie. Sie nutzte den Dank an die zahlreichen, zum Teil sehr großzügigen Gönner für den Hinweis, dass die Tafel mehr denn je auf Geldspenden angewiesen sei, um Waren zuzukaufen. Denn die verbesserten Bestellsysteme der Supermärkte brächten es mit sich, dass dort immer weniger Ware für die Tafeln übrig bleibe. Vor allem haltbare Produkte wie Nudeln, Mehl oder Reis seien oft knapp.

„Fast ein Schock“

„Vor 20 Jahren war der Begriff Tafelladen noch ein Fremdwort in der Stadt, ja fast ein Schock“, erinnerte sich Heidi Malnati, die seinerzeit ihre leerstehende Zoohandlung in der Hohe-Flum-Straße an die neue Einrichtung vermietet hatte – anfangs sogar kostenlos, bis der Laden auf eigenen Füßen stand. Die ehrenamtliche Arbeit der vielen Helfer sei „praktizierte Nächstenliebe“, so Malnati.

„Der Tafelladen ist eine Anfrage an unsere Demokratie, zugleich aber auch eine Stärkung derselben“: Diese „paradoxe These“ vertrat Urs Keller, Oberkirchenrat und Vorstandsvorsitzender der Diakonie Baden. „Anfrage“ deshalb, weil soziale Gerechtigkeit ein zentraler Bestandteil des Grundgesetzes sei. Es gelte, ein „menschenwürdiges Existenzminimum“ zu sichern, das nicht nur finanziell, sondern auch sozio-kulturell zu verstehen sei. Genau dies sei die Aufgabe des Tafelladens. Wenn davor lange Schlangen von Hilfsbedürftigen anstehen, so der Oberkirchenrat , „ist das eine Anfrage an den Sozialstaat, ob er seinen Aufgaben tatsächlich gerecht wird.“