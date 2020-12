2021 drohen Hungersnöte Welternährungsprogramm bittet Milliardäre um Hilfe

Das norwegische Nobelkomitee hatte am 9. Oktober verkündet, dass der diesjährige Friedensnobelpreis an das Welternährungsprogramm geht. Die UN-Organisation wird damit unter anderem für ihre Bemühungen im Kampf gegen den Hunger sowie ihren Beitrag zur Verbesserung der Friedensbedingungen in Konfliktgebieten ausgezeichnet. Überreicht wird der Preis normalerweise am 10. Dezember in Oslo. Beasley wird wegen der Corona-Pandemie dazu aber nicht wie ursprünglich geplant nach Norwegen reisen. Der Preis wird bei einer Online-Zeremonie in Rom überreicht.

