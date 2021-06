2022 Herbert Grönemeyer kündigt Tour an

"Wir feilen gerade an einer neuen Platte und einer ausgiebigen Tour", teilte der Künstler am Dienstag in einem Video bei Instagram mit. Aber bis dahin wolle er auf jeden Fall schon mal vier Konzerte spielen.

Auftakt soll demnach am 31. Mai 2022 in Gelsenkirchen sein, es folgen Auftritte in Berlin, Leipzig und Hamburg. Die ersten Tickets gehen bereits am Mittwoch in den Verkauf.