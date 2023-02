21. Spieltag Bayern-Pleite beim Angstgegner - Stuttgart schlägt Köln

Der Titelverteidiger und Rekordmeister kassierte am Samstag beim Angstgegner Borussia Mönchengladbach eine 2:3 (1:1)-Niederlage. Nach einer Roten Karte gegen Verteidiger Dayot Upamecano (8. Minute) mussten die Münchner fast die gesamte Partie in Unterzahl spielen.

In der Tabelle kann der 1. FC Union Berlin (42) mit einem Sieg am Sonntag daheim gegen den Tabellenletzten FC Schalke 04 (12) an den nur noch einen Punkt besseren Bayern vorbeiziehen und Borussia Dortmund (3./40) mit einem Heimerfolg gegen Hertha BSC (17./17) gleichziehen mit den Münchnern.