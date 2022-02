21. Spieltag Sieg und Vereinsrekord: Mainz düpiert Hoffenheim

Nach einer Viertelstunde jubelten plötzlich die über weite Strecken nervös und fehlerhaft agierenden Mainzer - wenn auch nur für wenige Sekunden. Stürmer Jonathan Burkardt konnte zwar TSG-Torwart Oliver Baumann überwinden, stand zuvor aber knapp im Abseits. Immerhin wurden die Hausherren offensiv nun etwas mutiger. Mehr als drei Halbchancen für Burkardt sprangen bis zur Pause jedoch nicht heraus.

Der Großteil der Partie spielte sich zwischen den Strafräumen ab. Beiden Teams fehlte es an Tempo und Kreativität, um die gegnerischen Abwehrreihen ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. So gab es Langeweile statt Spektakel, das dieses Duell in der Vergangenheit oft geboten hatte.

Auch nach dem Wechsel erwischten die Gäste den besseren Start. Munas Dabbur (47.) traf per Kopf erneut nur den Pfosten - es war bereits der 14. Aluminiumtreffer der Kraichgauer in dieser Saison. Kurz darauf scheiterte Andrej Kramaric an FSV-Torwart Robin Zentner.

Dieses Mal blieben die Mainzer eine offensive Antwort nicht so lange schuldig. Anton Stach (52.) zwang Baumann im TSG-Tor zur ersten Glanztat im Spiel. Und auch Karim Onisiwo brachte den Ball aus Nahdistanz nicht im Tor unter. Immerhin blieb den Mainzern das Defensiv-Glück treu, als ein Schuss von Ihlas Bebou (65.) nur am Außennetz landete. In der Schlussphase waren die Mainzer dann hellwach und bejubelten drei wichtige Punkte.