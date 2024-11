Nach Angaben der Behörden in Italien wurde bei der als "Operation Taken Down" bezeichneten Aktion die größte länderübergreifende kriminelle Organisation für Online-Fernsehpiraterie zerschlagen. Im Fokus der Behörden stehen demnach insgesamt 102 Personen, gegen die ermittelt wird. Zu Festnahmen kam es nach Angaben der italienischen Polizei zunächst nur in Kroatien. Dort kamen demnach elf Personen in Untersuchungshaft.