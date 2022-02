22. Spieltag Fußball-Bundesliga: Das war Samstag, das bringt der Sonntag

Kann der neun Punkte zurückliegende Verfolger Borussia Dortmund nun wieder etwas heranrücken? Spannender ist derzeit der Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga. Und da gerät Hertha BSC nach dem 1:2 in Fürth allmählich in Bredouille.

Viererpack

Vier Gegentore beim 2:4 gegen den VfL Bochum in der ersten Halbzeit, das ist dem FC Bayern in der Bundesliga zuletzt am 22. November 1975 passiert. Damals stand es bei Eintracht Frankfurt zur Pause 0:5 - und am Ende 0:6. Nationalspieler Joshua Kimmich war damals noch gar nicht auf der Welt. Grund genug für Kimmich, die Mentalitätsfrage zu stellen. "Wir haben alle Tugenden vermissen lassen und müssen uns fragen, ob das die Mentalität ist, die der FC Bayern normalerweise verkörpert", sagte der Mittelfeldspieler dem Pay-TV-Sender Sky und fügte mit Blick auf das 0:5 im Pokal in Gladbach hinzu: "Das passiert uns ja nicht zum ersten Mal. Das kenne ich aus der Vergangenheit so nicht von uns, dass wir vier, fünf Gegentore bekommen."