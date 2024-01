Mehrere unbekannte, junge Männer sollen einen 23-Jährigen in der Oberfeldstraße an der S-Bahn-Haltestelle Schlattholz niedergeschlagen und getreten haben, teilt die Polizei mit. Zeugen wurden auf den Vorfall aufmerksam und riefen die Polizei. Die Unbekannten flüchteten. Eine sofortige Fahndung blieb erfolglos. Der Rettungsdienst brachte den verletzten 23-Jährigen in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622/66 69 80, sucht weitere Zeugen. Das Alter der Unbekannten wird auf 16 bis 21 Jahre geschätzt. Einige davon sollen dunkle Jacken oder dunkle Kapuzenpullovers getragen haben.