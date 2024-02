23. Spieltag Eintracht mit Remis gegen Wolfsburg - "Punkt der Moral"

"Es war ein Punkt der Moral. Es waren keine einfachen Wochen, die wir jetzt hatten", sagte Frankfurts Sportvorstand nach dem glücklichen 2:2 (1:2) in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg beim Internet-Sender DAZN. "Die Mannschaft hat eine sensationelle Reaktion gezeigt. Wir können sehr stolz sein."



Drei Tage nach dem Aus in der Conference League konnte Eintracht Frankfurt den nächsten Rückschlag gerade so eben vermeiden. Vor 56.500 Zuschauern bescherte Omar Marmoush in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Hausherren wenigstens noch den Punktgewinn. "Wir haben gezeigt, dass wir leben und dass wir wollen", sagte Torhüter Kevin Trapp. Doch der hessische Europa-League-Sieger von 2022 muss immer mehr bangen, am Saisonende mit leeren Händen dazustehen. Auch im DFB-Pokal ist die Eintracht bereits ausgeschieden.

Maxence Lacroix (2. Minute) hatte die Gäste in Führung gebracht. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Philipp Max (14.) sorgte Kevin Behrens (36.) für die neuerliche Gästeführung, ehe Marmoush den Frankfurtern den Punkt sicherte. Die Wolfsburger waren bedient: "Wir müssen uns für die Leistung belohnen und endlich mal einen Dreier einfahren. Das passt zu unserer Situation", sagte Wolfsburgs Behrens.