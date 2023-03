23. Spieltag Augsburg wird zur Heim-Macht: "Das war ein dreckiger Sieg"

FCA in beiden Hälften als Schnellstarter

In einem von individuellen Aussetzern geprägten Spiel trafen am Samstag Dion Beljo (5. Minute) und Arne Maier (46.) vor 30.660 Zuschauern für die Gastgeber, die sich in beiden Hälften als Schnellstarter erwiesen. Der Däne Jens Stage war für die Gäste erfolgreich (14.). "Aus vielen Möglichkeiten haben wir mit einem Tor zu wenig gemacht", kommentierte Werder-Coach Ole Werner angesichts der Torschussbilanz von 17:9 für sein Team.