23. Spieltag: Zentner-Fehler führen Leverkusen zum Bundesligarekord

Dass sich Bayer so schwer mit dem Abstiegskandidaten tat, regte Alonso sichtlich auf. Immer wieder schimpfte und gestikulierte der Spanier an der Seitenlinie. Oft richtete sich sein Unmut auch gegen Schiedsrichter Timo Gerach, der in der Tat wenig souverän wirkte. Dies brachte Alonso eine Gelbe Karte ein, half seinem Team auf dem Platz aber nicht weiter.

Mainz, das in den vergangenen Jahren immer mal wieder in Leverkusen gepunktet hatte, blieb mutig und stellte Bayer zunehmend vor Aufgaben. Nach knapp einer Stunde reagierte Alonso und brachte Schick für den glücklosen Hofmann. Den Sieg brachte aber der üble Patzer des Mainzer Schlussmanns, der damit einen erneuten Punkt der Rheinhessen in Leverkusen verhinderte.

Damit bleiben die Rheinhessen auch nach dem 23. Spieltag auf einem direkten Abstiegsplatz. Mainz bleibt das einzige Bundesligateam ohne Auswärtssieg in dieser Saison.