24 Jahre Bürgermeister von Böllen: Bruno Kiefer zieht Bilanz

„Irgendwann ist gut, 24 Jahre ist eine lange Zeit“, sagt der scheidende Rathauschef des Dorfs am Fuße des Belchen. Die Gemeinde Böllen mit ihren Ortsteilen Oberböllen, Niederböllen und Haidflüh hat sich seine Selbstständigkeit bewahrt und ist seit 1971 Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau. Wie souverän und gut Bruno Kiefer in all den Jahren die Aufgaben und Interessen des Dorfs und seiner Bürger wahrgenommen hat, zeigen seine Wiederwahlen mit jeweils eindrucksvollem Vertrauensbeweis. Vor acht Jahren erhielt er bei einer hohen Wahlbeteiligung von fast 80 Prozent nur drei Gegenstimmen. Mit Böllens scheidendem Bürgermeister sprach unsere Zeitung.