24. Spieltag "Hat gepasst": Bayern feiern Sieg in Frankfurt und legen vor

Dank des Tores von Joker Leroy Sané haben die Münchner Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga einen weiteren großen Schritt Richtung Meisterschaft gemacht. Sané traf in der 71. Minute zum 1:0 (0:0)-Sieg des Rekordmeisters bei Eintracht Frankfurt. Der Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund wuchs - zumindest für eine Nacht - auf neun Punkte. Der BVB ist am Sonntag beim FC Augsburg gefordert.

Kimmich: "Art und Weise heute hat gepasst"

"Es war eher ein Kampfsieg. Wir haben es echt ordentlich gemacht, hätten früher in Führung gehen können, um es souveräner zu Ende zu spielen", sagte Joshua Kimmich bei Sky. "Die Art und Weise heute hat gepasst." Zur Meisterschaft sei es noch "ein langer Weg. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen." Frankfurts Torwart Kevin Trapp sagte: "Wir wissen alle, dass wir gegen Bayern an unsere Leistungsgrenze kommen müssen, um was zu holen." Es sei "nicht alles" gegen Bayern München zu verteidigen.