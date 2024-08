25 Jahre „Grün 99“: Als Ort der Fantasie konzipiert

Die „Grün 99“ unterschied sich in vielen Aspekten von bisherigen Landesgartenschauen. Das zeigte sich auch am Konzept des Märchenwalds, der in den „Gärten der Vergangenheit“ zwischen dem ehemaligen Bahndamm und der großen Veranstaltungswiese lag. Nach der Gartenschau wurde er vom Waldkindergarten genutzt.