25 Jahre „Grün 99“: Die Weiler Landesgartenschau war auch ein Ausstellungsort

Der Container des Veranstaltungsbüros brummte schon Wochen vor der Eröffnung am 16. April 1999. Denn rasch hatte sich herumgesprochen, dass das Veranstalter-Trio grundsätzlich für menschliche, technische und organisatorische Probleme Lösungen suchte. Und so half man sich im Team in allen Bereichen aus. Das Ergebnis war eine professionelle und dennoch sehr empathische Arbeit.

Das Organisationsteam vor der „Villa Verde“, die einst auf dem heutigen Laguna-Parkplatz das Herz der „Grün 99“ war Foto: Archiv Tonio Paßlick

Schon am Eröffnungstag stimmte die Mischung. Während im Zelt der Christoph-Merian-Stiftung das Multimedia-Programm „Natur und Landschaft in der Region Basel“ auch IT-Fans verzückte, entstand auf der ehemaligen Kreisstraße das größte Graffiti der Welt gemeinsam mit vielen Jugendlichen. Im Sundgauhaus gab es Lehmwerkstätten, eine Ausstellung in dynamischer Veränderung. Im Dreiländerpavillon zeigten die Philatelisten aus St. Louis Pflanzenmotive.