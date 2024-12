25 Jahre Orkan „Lothar“: Bäume wie Streichhölzer geknickt

Hüsingen

In Hüsingen, so Ortsvorsteher Erwin Sturm einen Tag nach dem Orkan, ist vor allem an Privathäusern Schäden durch herabfallende Ziegel entstanden, und auf den Siedlerhöfen lupfte die Wucht des Orkans das Dach eines Stalls. Schäden entstanden auch an der Kirche, am Rathaus, an der Halle und der Leichenhalle, während das Bürgerhaus von Schäden verschont blieb. Kurzzeitig war auch der Strom ausgefallen.

Schlächtenhaus

Von gravierenden Schäden im Wald sprach am Tag nach dem Orkan auch Rainer Würger, damals Ortsvorsteher von Schlächtenhaus. Aber auch im Dorf hatte „Lothar“ Spuren der Zerstörung hinterlassen. Aber auch hier wie in den anderen Ortsteilen kamen keine Menschen zu Schaden. Aufgrund eines längeren Stromausfalls musste in vielen Haushalten allerdings die Küche kalt bleiben.

Weitenau

„Trostlos, vor allem in den Wäldern“, so beschrieb Weitenaus Ortsvorsteher Hans-Willi Dürr damals die Situation, nachdem das Sturmtief über den Steinener Teilort hinweggefegt war. Die Straße nach Steinen war zeitweise unpassierbar, die „Katzhalde“, ein Verbindungsweg von Weitenau nach Endenburg, musste bis zu den Aufräumarbeiten gesperrt werden. Durch eine heruntergerissene Leitung war Weitenau außerdem zwei Stunden ohne Strom.