25. Spieltag: Abgeklärt und reif: FC Augsburg setzt Klettertour fort

Davor gab es ein 2:1 gegen den SC Freiburg und ein fulminantes 6:0 in Darmstadt. Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw traf vor 30.660 Zuschauern in der ausverkauften Augsburger Arena nach einer Ecke von Arne Maier mit einem Volleyschuss in der 22. Minute.

"Ambitioniert, aber demütig - das ist der Weg, den wir bis zum Saisonende gemeinsam bestreiten möchten", lautete die Vorgabe von Thorup vor dem Anpfiff. In der Hinrunde hatte der Däne mit einem 5:2 in Heidenheim einen Topeinstand gefeiert. In nun 18 Partien unter Thorup holten die Augsburger 27 Punkte. Der Blick darf nach oben gerichtet werden.