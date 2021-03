25. Spieltag Abstieg rückt näher: Schalke verliert deutlich in Wolfsburg

Dessen ungeachtet versuchte Grammozis auch in seinem zweiten Spiel, sein Team mit aktivem Coaching zu mehr Mut und weniger Passivität anzutreiben. Schalke spielte anfangs auch sehr engagiert und störte die behäbigen Wolfsburger früh. Schnell war aber auch klar: Wenn der Tabellendritte einmal das Tempo anzog, wurde es gleich gefährlich.

Ein frühes Kopfballtor von Josuha Guilavogui (15.) wurde nur deshalb nicht gegeben, weil der Ball kurz vor der Torlinie dem im Abseits stehenden Admir Mehmedi auf den Fuß fiel. Das Glück, das die Schalker in dieser Szene hatten, war aber nur eine Viertelstunde später schon wieder aufgebraucht: Guilavogui wollte im Strafraum Mehmedi anspielen, der Schalker Malick Thiaw ging dazwischen, lenkte den Ball aber so an den Kopf von Mustafi, dass er von dort aus ins eigene Tor flog. Ein Treffer, der zu dieser völlig verkorksten Saison passt - und der dem Tabellenletzten auch noch jeden Mut nahm.

In die Halbzeitpause retteten sich die Schalker noch ohne zweiten Gegentreffer. Nach der Pause dauerte es aber nicht einmal 15 Minuten, bis diese Partie entschieden war. Die Wolfsburger schienen einen solchen Aufbaugegner gebraucht zu haben. Denn nach den beiden Niederlagen in Leipzig (Pokal) und Hoffenheim (Bundesliga) fanden sie am Samstag nur schwer ins Spiel. Nach dem 2:0 allerdings fraßen die "Wölfe" die harmlosen Schalker geradezu auf.

© dpa-infocom, dpa:210313-99-808947/3