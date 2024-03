25. Spieltag: Derby-Spektakel in Gladbach: 3:3 zwischen Borussia und Köln

"So ein Spiel, so emotional und dann kriegst du noch den Ausgleich: Das kotzt mich wirklich an", sagte Gladbachs Doppeltorschütze Robin Hack bei Sky. Kölns Abwehrspieler Timo Hübers sprach mit einem Lächeln von einem "Riesenspektakel" und ergänzte: "Es hätte auch 5:5 ausgehen können." Der 27-Jährige erklärte: "Den Punkt nehmen wir mit. Ob ich mich ärgern oder freuen soll, entscheide ich noch." Nachdem zuvor Fan-Ausschreitungen für Negativ-Schlagzeilen gesorgt hatten, boten die Fußballer alles, was ein mitreißendes Bundesliga-Spiel ausmacht.

Damion Downs rettet Köln einen Punkt

Köln ging durch Faride Alidou zweimal in Führung (7. Minute/64.). Gladbach drehte die Partie zwischenzeitlich, am Ende rettete Damion Downs dem FC mit seinem Tor in der 79. Minute doch noch einen Punkt. Für die Borussia hatte vor Hack (71./73.) im mit 54.042 Zuschauern ausverkauften Borussia-Park Franck Honorat (32.) getroffen.