25. Spieltag: Ego-Schub vor Europa-Rückspiel: Freiburg siegt in Bochum

Freiburg liegt mit 33 Punkten im Tabellenmittelfeld und will am Donnerstag bei West Ham United in London erstmals in der Vereinsgeschichte in ein europäisches Viertelfinale einziehen. Das Achtelfinalhinspiel gegen den englischen Erstligisten hatten die Breisgauer zu Hause mit 1:0 gewonnen.

"Wir dürfen uns nicht auf einen offenen Schlagabtausch einlassen", sagte SC-Trainer Streich vor der Partie. Und einen solchen bekamen die 25.594 Zuschauer im Ruhrstadion zu Beginn auch nicht zu sehen, Freiburger Spielkontrolle allerdings ebenso nicht.

Freiburger Führung fällt quasi aus dem Nichts

Die Partie blieb zunächst auf sehr überschaubarem Niveau. Fehlpässe und andere Ungenauigkeiten prägten das Geschehen. Ein Distanzschuss von Bochums Verteidiger Keven Schlotterbeck, den Freiburgs Torwart Noah Atubolu zur Ecke lenkte, war die gefährlichste Torchance in den ersten 35 Minuten. In Tornähe war zeitweise so wenig los, dass Tauben dort in Ruhe nach Nahrung suchen konnten.