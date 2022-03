25. Spieltag Leitsch und Losilla schießen Bochum zum Sieg gegen Fürth

Eine Führung deutete sich weder für die Gastgeber noch für Fürth an. Fast folgerichtig leitete eine Standardsituation das 1:0 ein. Der neu in die Startelf gerückte Löwen zirkelte Richtung Winkel, Linde lenkte den Ball an die Latte und den Pfosten und von dort sprang der Ball ausgerechnet Leitsch genau vor die Füße. Das erste Saisontor dürfte dem 23-Jährigen nach dem so unglücklichen Mittwochabend, als ihm kurz vor dem Ende der Verlängerung der entscheidende Fehler unterlief, besonders guttun.

Zur zweiten Hälfte brachte Fürths Trainer Stefan Leitl in Håvard Nielsen und Jetro Willems zwei frische Kräfte. Beflügelt durch die Führung war Bochum jedoch die bessere Mannschaft. Die Gastgeber spielten auf den zweiten Treffer, waren beim entscheidenden letzten Pass jedoch häufig zu ungenau. Aus dem Nichts kam Fürth zum Ausgleich. Kapitän Branimir Hrgota brachte den Ball eigentlich eher harmlos in die Mitte, doch Bella Kotchap fälschte so unglücklich ab, dass Torwart Riemann keine Abwehrchance hatte.

Das Remis hielt allerdings nicht lange. Losilla hatte bei seinem Tor ebenfalls etwas Glück, dass der Ball noch von Fürths Dickson Abiama abgelenkt wurde. "Nie mehr zweite Liga" sangen die Bochumer Fans anschließend und feierten den wichtigen Sieg zum Klassenverbleib.