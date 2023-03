25. Spieltag Nach Manchester-Debakel: Leipzig verliert auch in Bochum

Beim eigentlichen Lieblingsgegner VfL Bochum, gegen den RB zuvor alle acht Pflichtspiele gewonnen hatte, verloren die Leipziger mit 0:1 (0:0) und könnten am Sonntag aus den Champions-League-Plätzen rutschen. Im laufenden Wettbewerb in der Königsklasse war RB am Dienstag durch ein 0:7 im Achtelfinal-Rückspiel in Manchester ausgeschieden, der Ex-Dortmunder Haaland hatte dabei fünfmal getroffen.

Die Bochumer sind nach dem zweiten Sieg in Folge dagegen 14. und haben plötzlich vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Vor zwei Wochen nach dem 0:2 gegen Schalke waren sie noch Letzter gewesen. Schütze des entscheidenden Tors war Erhan Masovic (48.). Der serbische Abwehrchef traf bereits zum vierten Mal in der Rückrunde.