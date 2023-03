25. Spieltag Schalke schlägt in Überzahl zurück: Punktgewinn in Augsburg

Die in der Rückrunde weiter ungeschlagenen Königsblauen erkämpften ein 1:1 (0:0) beim FC Augsburg, der sich in seinem 200. Heimspiel in der Fußball-Bundesliga nach zuvor vier Erfolgen im eigenen Stadion mit einem Unentschieden begnügen musste.

Auch ohne ein Tor seines erstmals für die Nationalelf nominierten Angreifers Mergim Berisha waren die Augsburger zunächst auf Siegkurs. Den Torschützen-Job des 24-Jährigen übernahm dabei am Samstag vor 30.360 Zuschauern in der ausverkauften WWK-Arena Mittelfeldspieler Arne Maier (51. Minute).