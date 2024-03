25. Spieltag: Sieg zum 125-jährigen Jubiläum: Eintracht auf Europa-Kurs

Robin Koch (32. Minute), Eric Junior Dina Ebimbe (50.) und Mario Götze (64.) erzielten vor 57.000 Zuschauern die Tore für die lange in Überzahl spielenden Hessen. John Anthony Brooks (6.) traf früh für die Gäste, die die Partie nur zu neunt beendeten. Bereits in der 22. Minute sah der Torschütze wegen einer Notbremse gegen Eintracht-Stürmer Omar Marmoush die Rote Karte. In der Schlussphase musste dann auch noch Ozan Kabak (78.) mit Gelb-Rot vom Feld.

Dank des verdienten Sieges zementierten die seit nunmehr fünf Bundesliga-Spielen ungeschlagenen Frankfurter mit 40 Punkten den sechsten Tabellenplatz, der definitiv für den Einzug in einen internationalen Wettbewerb reicht. Der Vorsprung vor der siebtplatzierten TSG beträgt nun schon sieben Zähler.