26. Spieltag: Sieg gegen Bremen: Union setzt sich von Abstiegsplätzen ab

Die Union-Tore vor 22.012 Zuschauern im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei erzielten Yorbe Vertessen (50. Minute) und Brenden Aaronson (52.). Durch den sechsten Sieg im achten direkten Duell rückten die Eisernen in der Tabelle bis auf zwei Punkte an Werder heran. Für Bremen traf Mitchell Weiser (63.) nur zum 1:2-Anschluss.

Union-Trainer Bjelica schickte in Vertessen und Mikkel Kaufmann ein neues Sturmduo von Beginn an auf den Rasen, um die Misere im Angriff zu beheben. Direkt dahinter sollte der schnelle und bewegliche Aaronson für Unruhe in der gegnerischen Hälfte sorgen. Der US-Amerikaner war in den Anfangsminuten auch der auffälligste Akteur auf dem Platz mit einem großen Aktionsradius, ohne dass sein Team daraus zunächst Kapital schlagen konnte. Im letzten Drittel fehlte den optisch überlegenen Berlinern wie schon in den Wochen zuvor die Durchschlagskraft.