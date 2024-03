26. Spieltag: Wirtz überragt: Leverkusen weiter auf dem Weg zum Titel

Wirtz bringt Bayer früh in Front

Geschäftsführer Simon Rolfes haderte jedoch mit einer Phase in der ersten Halbzeit, "da haben wir nicht so genau gespielt und nicht so viel Druck aufgebaut, das war in der zweiten Halbzeit besser", sagte er. Rolfes schaut der anstehenden Länderspielpause mit gemischten Gefühlen entgegen. "Für mich persönlich sind es ein bisschen entspannte zwei Wochen", sagte er und fügte an: "Wir haben so viele Nationalspieler, deswegen ist es wichtig, dass sie alle gesund bleiben."